Путин заявил о превосходстве России над «любым агрессором»

Россия сейчас сильнее любого возможного агрессора. Об этом на коллегии Минобороны заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, об этом «можно сказать с уверенностью» с учетом российской истории, географии, внутреннего состояния российского общества. «На сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора», — сказал Путин.

«Любого!» — добавил он.

При этом ситуация может измениться, если «допустить хотя бы один сбой в модернизации армии и флота», считает президент. «Мы даже не успеем заметить» этого, добавил Путин.