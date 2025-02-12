Последнее обновление: 12.02.2025 18:00

БЖД с 20 февраля меняет расписание поездов из-за капремонта путепровода в Минске

В связи с капитальным ремонтом путепровода между площадью Независимости и улицей Московской в Минске с 20 февраля 2025 года вносятся частичные изменения в расписание движения и маршруты следования поездов региональных линий экономкласса Молодечненского и Барановичского направлений, а также поездов городских линий по маршруту Минск – Беларусь – Минск.

Как сообщает пресс-служба БЖД, отдельные поезда региональных линий экономкласса по маршруту Минск-Пассажирский – Молодечно – Гудогай и обратно, а также городских линий по маршруту Минск-Пассажирский – Беларусь – Минск-Пассажирский с 20 февраля будут отправляться и прибывать на станцию Минск-Северный (вместо Минск-Пассажирский).

Кроме того, с 20 февраля в связи со значительным объемом строительно-монтажных работ над железнодорожными путями станции Минск-Пассажирский отдельные поезда региональных линий экономкласса, курсирующие на направлениях Минск – Барановичи – Минск, Минск – Орша – Минск и Минск – Осиповичи – Минск, будут временно курсировать с/до остановочного пункта Институт Культуры (вместо станции Минск-Пассажирский).

С 24 марта 2025 года поезда межрегиональных линий бизнес-класса № 737 сообщением Минск – Брест и № 736 сообщением Брест – Минск будут временно отправляться и прибывать на остановочный пункт Институт Культуры (вместо станции Минск-Пассажирский).

Белорусская железная дорога просит с пониманием отнестись к информации и учитывать ее при планировании поездок.

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