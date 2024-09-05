В правительстве Германии предложили план депортации мигрантов в Руанду

Уполномоченный немецкого правительства по вопросам миграции Йоахим Штамп предложил депортировать в Руанду мигрантов, нелегально прибывающих в Европейский Союз, поскольку Берлин рассматривает меры по ограничению прибытия беженцев в блок. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, ЕС может использовать существующие приюты в Руанде, которые изначально предназначались для реализации плана Великобритании по отправке нелегальных мигрантов в восточноафриканскую страну в 2022 году.

Как известно, британский план депортации в Руанду был отменен новым правительством Кира Стармера в июле.

Немецкий уполномоченный предлагает, чтобы процедуры предоставления убежища в Руанде проводились под наблюдением ООН.

"Сейчас у нас нет ни одной третьей страны, которая бы согласилась, за исключением Руанды", – сказал он.

Йоахим Штамп подчеркнул, что эта модель будет направлена именно на беженцев, пересекающих восточные границы ЕС.

"Я предлагаю сконцентрироваться на этой группе. Это около 10 тысяч человек в год", – сказал Штамп.

Это предложение появилось на фоне растущего давления на правящее коалиционное правительство Германии с требованием ограничить нелегальную миграцию.