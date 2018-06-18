Если ЕС не согласует план по мигрантам, Германия примет его в июле

Если саммит ЕС не сможет согласовать решения по миграционной политике, положения германского генплана по миграции должны быть реализованы в июле, это вопрос эффективности правового государства, заявил лидер ХСС, глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер, выступая перед журналистами в Мюнхене.

"На тот случай, если общеевропейские усилия не будут иметь немедленного эффекта в отношении ситуации вокруг запрета во въезде, я не хотел бы начинать работу с начала, я бы хотел быть в состоянии реализовать эти вещи", - сказал Зеехофер, добавив, что "это вопрос эффективности правового государства".

В частности, глава МВД заявил, что немедленно по возвращении в Берлин начнет отдавать распоряжения о том, чтобы пограничная полиция перестала пропускать на территорию Германии беженцев, которым запрещен въезд или пребывание в стране, а также лиц, зарегистрированных как беженцы в других странах ЕС.

"Я буду в состоянии в начале июля реализовать это, это означает что после саммита ЕС и всех переговоров после него", - сказал Зеехофер.