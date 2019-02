The 1975 и Кельвин Харрис стали победителями музыкальной премии Brit Awards

Группа The 1975 и ди-джей Кельвин Харрис получили главные награды на церемонии вручения музыкальной премии Brit Awards в Лондоне.

Как сообщает Brit Awards, The 1975 получил премии в номинациях «Лучшая британская группа» и «Лучший британский альбом» за свой «A Brief Inquiry into Online Relationships». А Кельвина Харриса признали лучшим британским продюсером. Кроме того, его совместную композицию с певицей Дуа Липой «One Kiss» наградили премией как лучший сингл 2018 года.

Лучшей британской певицей в Brit Awards признали Джорджу Смит, лучшим певцом — Джорджа Эзру.

Награды в международных номинациях получили Дрейк («Лучший иностранный певец»), Ариана Гранде («Лучшая иностранная певица») и The Carters («Лучшая иностранная группа»).

Певица Пинк получила почетную награду за выдающийся вклад в музыку, а Эда Ширана отметили премией «Международный успех».