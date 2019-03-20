Спилбергу разрешили строить декорации для фильма рядом со Стоунхенджем

Известный американский режиссер, сценарист и продюсер Стивен Спилберг получил разрешение на строительство декораций рядом со знаменитым Стоунхенджем для съемок фильма о событиях Первой мировой войны, сообщает газета Daily Mail.

По данным издания, Спилбергу разрешили построить копию французской усадьбы с боевыми траншеями на равнине Солсбери для съемок фильма "1917", режиссером которого выступит Сэм Мендес, известный по фильму "Красота по-американски". Сообщается, что разрешение на съемки было получено после того, как проведенные испытания подтвердили, что работы на данном участке не представляют угрозу для исторических и археологических ценностей.

Ранее общество археологии и естественной истории графства Уилтшир, где расположен Стоунхендж, заявило о необходимости проведения "геофизического расследования" перед началом строительства. Совет по археологии графства также запросили проведения исследования.

Как пишет издание, разрешение на строительство определенных декораций было получено 18 марта. Отмечается, что за проводимыми работами будут следить опытные археологи. Все возможные находки, сделанные за этот период, будут переданы в музей Уилтшира. Съемки фильма должны начаться в апреле.

Стоунхендж - каменное мегалитическое сооружение, расположенное в 130 километрах к юго-западу от Лондона в английском графстве Уилтшир. Комплекс был построен около четырех-пяти тысяч лет назад. В 1986 году сооружение было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.