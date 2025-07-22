Последнее обновление: 22.07.2025 18:07

Польша будет использовать БПЛА Bayraktar для патрулирования границы с Беларусью

Министерство обороны Польши будет использовать беспилотники Bayraktar для патрулирования границы с Беларусью. Об этом говорится в заявлении Оперативного командования вооруженных сил Польши.

Усиление пограничных войск проводится в рамках операции "Безопасное Подлесье".

"Эти беспилотники позволяют осуществлять круглосуточный мониторинг приграничной зоны, выявлять попытки незаконного пересечения границы и поддерживать действия сухопутных войск, оперативно передавая разведывательные данные в режиме реального времени", - говорится в сообщении командования.



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