В трех областях Беларуси выявили коррупцию на предприятиях АПК и лесного хозяйства

Сотрудники БЭП Минщины выявили факты получения взяток должностными лицами предприятий АПК и лесного хозяйства Минской, Брестской и Витебской областей.

Как сообщает пресс-служба МВД, фигуранты регулярно получали деньги от представителя коммерческой фирмы за лоббирование его интересов: заключение договоров на ремонт сельхозтехники, подписание актов приемки и своевременную оплату работ. Размер траншей достигал нескольких тысяч рублей.

Прокуратурой в отношении пяти должностных лиц и бизнесмена возбуждены уголовные дела.