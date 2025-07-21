Германия поддерживает укрепление польской границы с Беларусью

В понедельник, 21 июля, министры внутренних дел Польши и Германии — Томаш Семоняк и Александр Добриндт — посетили укрепления на польско-белорусской границе в районе временно закрытого пограничного перехода Половце-Пещатка.

Выступая на брифинге, Добриндт подчеркнул, что принципы порядка и внутренней безопасности, а также жесткий подход к охране внешних рубежей должны стать основой миграционной политики как Польши, так и Германии.

«Нашей общей целью является отказ от внутренних пограничных проверок при одновременном усилении безопасности на внешних границах Европейского союза. Здесь, на польско-белорусской границе, мы видим, как эти меры реализуются на практике», - заявил глава МВД Германии.

Александр Добриндт заявил, что Германия поддерживает принятые Польшей решения по расширению охраны границ, в частности введение пограничного контроля, направленного на борьбу с новыми путями контрабанды мигрантов, ведущими через страны Балтии.