В Польше зафиксировали первый за шесть лет случай холеры

В польском городе Старгард (Западнопоморское воеводство) подтвердили заражение холерой у пожилой женщины, которая не выезжала из страны. Об этом сообщает Onet.

Сейчас женщину перевели в инфекционное отделение областной больницы в Щецине. В связи с подтвержденным случаем холеры начаты процедуры по установлению круга лиц, контактировавших с пациенткой.

Лица из ближайшего окружения были взяты на карантин и эпидемиологический надзор. Выданы рекомендации по самонаблюдению.

Как сообщил главный санитарный инспектор Польши, доктор Павел Гжесиовский, на домашнем карантине находятся 26 человек, которые имели прямой контакт с больной, среди них – медицинский персонал. Всего под наблюдением находятся 85 человек.

Это первый случай холеры в Старгарде. Последний раз холера в Польше фиксировалась в 2019 году в городе Свиноуйсьце.

По решению директора больницы в Старгарде, после получения положительного результата на наличие холерной палочки у пациентки, был немедленно прекращен прием пациентов во внутреннее отделение.

Директор также прекратил посещение пациентов, находящихся под эпидемиологическим наблюдением. Было рекомендовано провести дезинфекцию отделения.

Холера – это заразное заболевание, вызываемое бактерией Vibrio cholerae. Оно распространяется через воду, загрязненную больными и носителями. Его основными симптомами являются острая водянистая диарея и рвота, приводящие к обезвоживанию. Без соответствующего лечения может привести к смерти.