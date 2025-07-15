Tesla начинает принимать заказы на Model Y в Индии

Американский производитель электромобилей Tesla открыл сегодня шоурум в Мумбаи, который стал первым для компании в Индии. На сайте начался прием заказов на Model Y.

Заднеприводный кроссовер будет стоить около 6 млн рупий ($70 тыс.), что является самой высокой ценой на основных для компании рынках, сообщает Reuters.

Поставки электромобилей, как ожидается, начнутся в третьем квартале.

Tesla будет конкурировать в основном с германскими "люксовыми" брендами, включая BMW и Mercedes-Benz, а не с местными производителями электромобилей для массового пользователя, такими как Tata Motors и Mahindra.

Представленные Tesla в Мумбаи модели были произведены в Китае, поскольку американские заводы компании не выпускают праворульные автомобили, которые используются в Индии.

Индия является третьим по величине авторынком мира, и его освоение может помочь Tesla компенсировать замедление продаж в других регионах. Ранее сообщалось, что во втором квартале компания сократила поставки на 13,5% относительно того же периода прошлого года - до 384,122 тыс. электромобилей. Падение стало худшим в истории компании, причем сокращение было зафиксировано по итогам второго квартала подряд.

Ранее топ-менеджмент Tesla отмечал, что главным препятствием для выхода компании на индийский рынок являются высокие импортные пошлины, достигающие 70% для произведенных за рубежом машин стоимостью до $40 тыс. В США Model Y, самая популярная модель электромобиля в мире, продается примерно за $45 тыс., в Китае - за 263,5 тыс. юаней ($36,7 тыс.), в Германии - за 46 тыс. евро ($53,7 тыс.).