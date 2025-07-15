В Польше проверяют последние крупные пожары в стране на предмет диверсий

Польские спецслужбы тщательно изучают, могли ли последние крупные пожары в Польше быть диверсией. Об этом заявил глава МВД Польши, координатор по спецслужбам Польши Томаш Семоняк, комментируя пожар на складе пластика, произошедший в понедельник в городе Семяновице-Сленске на юге Польши.

«Мы серьезно относимся ко всем сообщениям о пожарах, особенно о крупных. Мы уже разобрались с более чем десятком случаев диверсий, поэтому каждый такой крупный случай оценивается с точки зрения того, мог ли он быть результатом диверсионного акта», – подчеркнул Семоняк, которого цитирует Rmf24.

По его словам, в ходе встречи с руководителями польских спецслужб были проанализированы последние случаи пожаров. В то же время он предостерег от преждевременных выводов о причинах пожаров.

В понедельник в городе Семяновице-Сленске загорелся склад пластика площадью около 3 тысяч квадратных метров, который тушили более 100 пожарных. В результате пожара никто не пострадал. Впоследствии сообщалось, что предварительной причиной возгорания в данном случае могла стать искра от работы станка лазерной резки.

Ранее, 13 июля, на складе для хранения пластиковых изделий в городе Миньск-Мазовецки на востоке страны вспыхнул крупный пожар. Там тоже никто не пострадал, полиция выясняет причину возгорания.

При этом 3 июля в городе Зомбки под Варшавой в результате пожара сгорели несколько многоэтажных жилых домов, в результате чего пострадали люди. Полиция и прокуратура выясняют причины возгорания.