В Беларуси запустили обновленный портал социальной защиты.

Как сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты, портал является единой точкой доступа ко всем услугам и информации в соцсфере.

В частности, новый портал предлагает несколько важных онлайн-сервисов.

Среди них - интерактивная карта «Доступная среда»: позволяет найти объекты социнфраструктуры (больницы, аптеки, вокзалы и др.) и проверить их доступность для маломобильных граждан. Данные обновляются оперативно.

На портале есть запись на прием онлайн. Записаться можно к специалистам любого учреждения соцзащиты (ТЦСОН, ФСЗН, Департамент госинспекции труда) в удобное время.

Предусмотрен также чат-бот для экстренных сообщений: позволяет оперативно сообщить о невыплате зарплаты или пособий. После обращения специалисты свяжутся для решения проблемы.

Кроме того, на сайте присутствует онлайн-заказ социальных услуг: через личный кабинет можно заказать услуги сиделки, соцработника, няни и др. в своем ТЦСОН, в том числе и для родственников/соседей.

Министерство уверяет, что портал адаптирован для всех граждан, информация структурирована по жизненным ситуациям и социальным категориям.

Доступ в личный кабинет — через межбанковскую систему идентификации (МСИ).