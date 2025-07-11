Porsche представила Taycan и Cayenne Black Edition с запасом хода до 668 км

Porsche представила лимитированную серию Taycan и Cayenne Black Edition с черными элементами в дизайне.

Электрический Taycan Black Edition теперь оснащается увеличенной батареей Performance Battery Plus емкостью 105 кВт/ч, что обеспечивает запас хода до 668 км по WLTP. Это на 12% больше, чем у стандартной модели. WLTP показывает, сколько километров автомобиль может проехать на одном заряде батареи в стандартных условиях испытаний, приближенных к реальной езде.

Taycan Black Edition доступен в кузове седан или Sport Turismo, а Cayenne – в качестве обычного внедорожника или купе-внедорожника с различными вариантами двигателей. Премьера состоится 10–13 июля на фестивале скорости в Гудвуде, поставки начнутся во второй половине года.

Модели получили пакет Sport Design, черные глянцевые зеркала, подсвечивающийся черный логотип Porsche, алюминиевые пороги с подсветкой и расширенный пакет хранения.

В стандартной комплектации – система помощи при перестроении Lane Change Assist, камера кругового обзора, 21-дюймовые диски, HD Matrix LED-фары (у Cayenne с тонировкой), проекторы с логотипом Porsche, комфортные передние сиденья с памятью настроек, аудиосистема BOSE® с Dolby Atmos, а для Taycan – также специальный электрический спортивный звук (Electric Sport Sound).

Черный цвет кузова не является обязательным. Клиенты могут выбрать другие оттенки, в том числе Jet Black Metallic, Volcano Grey, Dolomite Silver или Ice Grey для Taycan, или Quartzite Grey, Vanadium Grey или Carrara White для Cayenne. Также доступна индивидуализация салона и детали с маркировкой персонализации от Porsche Exclusive Manufaktur.

В пакет Black Edition входят надписи на дверях, подсвечиваемые пороги, ключи с кейсом в том же стиле. Дополнительно можно персонализировать коврики, багажный коврик, папку для документов и крышку центрального отсека – все детали выполнены с фирменной гравировкой.