Платная автостоянка открылась после ремонта в Национальном аэропорту Минск

Платная автостоянка Р3 открылась после ремонта на прилегающей территории Национального аэропорта Минск.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, стоянка рассчитана на 1283 машино-места. Здесь функционирует современная автоматизированная система контроля движения и времени хранения автотранспорта. Расчет и оплата за пользование автостоянкой осуществляется в автоматическом режиме. Расположена автостоянка Р3 с левой стороны от здания аэровокзала.

Стоимость услуг за хранение автомобилей первые 4 часа составляет 5,00 рублей, сутки – 10,00 рублей, каждые последующие сутки пребывания – 10,00 рублей.

Оплата за стоянку транспортных средств производится в автоматических кассах, установленных на территории автостоянки. Кроме того, можно оплатить услуги автостоянки с использованием банковской платежной карты на автоматизированных стойках пункта выезда.