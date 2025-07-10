Производитель пауэрбанков из КНР приостановил работу

Крупный китайский производитель пауэрбанков приостановил работу на полгода, сообщает South China Morning Post.

Согласно информации, один из крупнейших китайских производителей портативных зарядных устройств — компания Romoss из Шэньчжэня — временно прекращает производство минимум на шесть месяцев. Причиной стали серьезные проблемы с безопасностью аккумуляторов, из-за которых продукция компании попала под массовый отзыв и оказалась под запретом в гражданской авиации Китая.

С 8 июля компания официально приостановила деятельность и уведомила об этом своих сотрудников. Все онлайн-магазины Romoss на крупнейших китайских платформах, таких как Taobao, JD.com и Pinduoduo, стали недоступны. Продукты компании также исчезли с сайтов, обслуживающих зарубежных клиентов, включая Temu.

Проблемы начались после того, как в устройствах были обнаружены дефекты, способные привести к возгоранию. В середине июня Romoss отозвала около 500 тысяч зарядных устройств трех разных моделей. Все они содержали аккумуляторные ячейки, произведенные в период с июня 2023 года по июль 2024 года.

После этого китайское управление гражданской авиации ввело запрет на провоз несертифицированных портативных аккумуляторов в самолетах. Это решение фактически ограничило доступ продукции Romoss к основному каналу распространения — путешествующим пользователям.