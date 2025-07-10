OpenAI запустит собственный браузер на базе искусственного интеллекта

OpenAI готовится к выпуску нового веб-браузера на базе искусственного интеллекта, который должен бросить вызов доминирующему на рынке Google Chrome от Alphabet. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех человек, знакомых с этим вопросом.

«Запуск нового браузера запланирован на ближайшие недели. Он предполагает использование искусственного интеллекта, чтобы коренным образом изменить то, как потребители просматривают веб-страницы», - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что OpenAI таким образом получит прямой доступ к «краеугольному камню» успеха, достигнутому Google – пользовательским данным. Это поможет OpenAI оказать давление на ключевой компонент рекламного потока своего конкурента.

Два источника сообщили, что браузер OpenAI разработан таким образом, чтобы сохранять некоторые взаимодействия с пользователем в нативном интерфейсе чата, аналогичном ChatGPT, вместо перехода на веб-сайты. Один из источников сообщил, что браузер является частью более широкой стратегии OpenAI по интеграции своих сервисов в личную и рабочую жизнь потребителей.