Последнее обновление: 10.07.2025 11:13

Польша приобрела радары для наблюдения за побережьем Балтики и границей с РФ

Польша закупила 18 многоцелевых радаров обзора поверхности, производимых на базе израильского радара ELM-2238/X STAR X. Об этом говорится в заявлении на сайте польской армии.

Стоимость контракта составила 430 млн польских злотых ($118,5 млн), поставки будут осуществляться с 2027 по 2030 годы.

Как подчеркнул присутствовавший на подписании контракта глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, помимо польского побережья Балтики, система будет действовать "в районе "Восточного щита" (система защитных сооружений на восточной границе Польши) и границы с Калининградской областью РФ".

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