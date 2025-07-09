Греция приостанавливает предоставление убежища мигрантам из Северной Африки

На фоне роста количества нелегальных мигрантов из Северной Африки греческие власти временно приостановят рассмотрение их заявлений о предоставлении убежища. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

По его словам, правительство Греции в четверг подаст в парламент законодательный акт, который на три месяца приостанавливает рассмотрение заявлений об убежище от мигрантов из Северной Африки, пишет Ekathimerini.

Греческий премьер назвал этот шаг "необходимой временной мерой", основанной на тех же правовых принципах, что и во время миграционного кризиса 2020 года на границе с Турцией в районе реки Эврос.

"Те, кто незаконно въезжают в страну, будут задержаны", – заявил Мицотакис в своем обращении к законодателям, добавив, что текущая ситуация "требует чрезвычайных мер".

Правительство Греции также планирует создать новый закрытый приемный центр на южном острове Крит, чтобы помочь справиться с наплывом мигрантов на местном уровне, и не исключает открытия еще одного центра в случае необходимости.

За последние дни на Крит – одно из самых популярных туристических направлений Греции и родной остров Мицотакиса – прибыли более 2 тысяч мигрантов, что вызвало возмущение местных властей и туристических операторов.

Премьер Греции еще в прошлом месяце заявил, что Ливия должна сотрудничать с Грецией и Европой, чтобы остановить рост миграционного потока из этого североафриканского государства.