Последнее обновление: 09.07.2025 11:52

Минфин Беларуси приостановил действие лицензии страховой компании «Кентавр»

Министерство финансов приостановило действие лицензии на осуществления страховой деятельности ЗАСО «Кентавр».

«ЗАСО «Кентавр» не устранены выявленные в ходе контрольных мероприятий нарушения требований законодательства о страховании, выразившееся в недоформировании минимального размера уставного фонда, в установленный предписанием Министерства финансов срок», - сообщила пресс-служба министерства.

В этой связи принято решение о приостановлении лицензии на осуществление страховой деятельности с 9 июля 2025 г. до 9 января 2026 г., выданной ЗАСО «Кентавр» (№ 41200000058869 в государственной информационной системе «Единый реестр лицензий»).

В период приостановления лицензии «Кентавр» вправе принимать очередные части страховых взносов и обязано выполнять обязательства по осуществлению страховых выплат по ранее заключенным действующим договорам страхования.



<Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование