Последнее обновление: 09.07.2025 11:52

БЖД предупредила о задержке трех поездов

Три пассажирских поезда по техническим причинам следуют с задержкой, сообщает Белорусская железная дорога (БЖД).

«9 июля 2025 года из-за технической неисправности хозяйственного поезда на перегоне Шклов-Копысь участка Могилев-Орша следуют с задержкой пассажирские поезда: № 606 Брест-Полоцк (ориентировочно 2 часа); № 633 Гродно/Орша-Коммунары (ориентировочно 2 часа 30 минут); № 6561 Орша-Могилев (ориентировочно 1 час 50 минут)», - говорится в сообщении.

Утверждается, что принимаются оперативные меры по доставке пассажиров к местам назначения.

Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства.



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