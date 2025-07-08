Парализованные люди с мозговыми чипами Маска уже могут работать силой мысли

Семь человек, которым вживили мозговой чип Neuralink Илона Маска, уже могут управлять компьютерами, проектировать 3D-детали и даже продолжать работать, несмотря на тяжелый паралич. Об этом пишет американский новостной веб-сайт Quartz.

Одним из таких пациентов является 31-летний Ноланд Арбо, первый пользователь импланта Neuralink.

После травмы позвоночника, которая парализовала его ниже плеч, Арбо сначала использовал мозговой чип для видеоигр. Теперь он самостоятельно редактирует сайты, пишет электронные письма, ведет банковские дела и даже работает благодаря силе мысли.

Еще один пациент, Майк, стал первым в мире, кто использует мозговой чип для полноценной дистанционной работы. Он работает техником-геодезистом и создает чертежи в компьютерных программах.

Бывший слесарь Алекс, потерявший подвижность рук, с помощью мозгового чипа снова создает детали в 3D.

Neuralink – это не единственная компания, развивающая мозговые чипы. Американская Paradromics недавно осуществила первую имплантацию своего чипа с 1600 электродами человеку.

Precision Neuroscience создала имплант в виде тонкой пленки, которую не нужно вживлять в мозг, – она ложится на его поверхность.

Другая компания Synchron разработала чип, вводимый через сосуды без трепанации черепа. Его уже имплантировали 10 людям. В ближайшее время он получит Bluetooth-связь с устройствами Apple.

Команда Калифорнийского университета в Дэвисе разработала систему UC Davis, которая превращает мысли в язык всего за 10 миллисекунд.

Компании верят, что уже через два-три года смогут выпустить первые коммерческие устройства для людей с параличом или болезнями вроде БАС (болезнь Лу Герига). Такие чипы помогут им пользоваться смартфонами, компьютерами, общаться и работать.