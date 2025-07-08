Автодилеры прогнозируют снижение авторынка РФ в 2025 году на треть

Российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в 2025 году снизится на 23-32%, прогнозируют в ассоциации "Российские автодилеры" (РОАД).

Как сообщил на пресс-конференции во вторник глава ассоциации Алексей Подщеколдин, в РОАД прогнозируют, что рынок в базовом сценарии завершит год с результатом в 1,3 млн шт. (-23%), а в пессимистичном - упадет до 1,15 млн шт. (-32%). Полугодие закончилось с итогом 569,1 тыс. шт. (-27%).

"Если какие-то позитивные изменения по кредитованию и, соответственно, продаже автомобилей в лизинг произойдут, то мы увидим небольшой рост продаж (относительно итогов первого полугодия - ИФ) во второй половине года. И тогда получится 1,3 млн штук", - уточнил Подщеколдин, которого цитирует Интерфакс.

Он отметил, что несмотря на снижение ключевой ставки на июньском заседании ЦБ на один процентный пункт, стоимость коммерческих кредитов остается высокой и составляет 27-28% годовых.

"Это просто неподъемная ставка для многих компаний, потому что большинство из них имеет рентабельность порядка 20% и меньше. До 2023 года месячная рентабельность в нашей индустрии составляла примерно 2,8%. В прошлом году она составила всего лишь около 1%. При этом сегодня за кредит надо платить больше 2% (из расчета на месяц - ИФ). К сожалению, нам говорят, что надо обходиться своими средствами. Но ни один бизнес, даже самый богатый, не обходится без кредитования", - сказал глава РОАД.

Он сообщил, что объем выданных автокредитов, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за полгода снизился на 53% до 457,2 млрд рублей.

Вместе с тем доля потребителей, способных приобрести без кредитного плеча новую машину, средняя цена которой в стране составляет около 3 млн рублей, крайне мала.

"Вряд ли есть много людей, которые могут просто достать 3 млн рублей и купить автомобиль. Сегодня нет возможности купить автомобиль за те доходы, которые мы в среднем имеем по России в качестве заработной платы", - констатировал глава РОАД.