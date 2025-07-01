В Беларуси с 1 июля социальные выплаты перечисляются только на базовый счет.

Как сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты, на базовый счет будут переводиться пенсии, пособия на детей (если они выплачиваются через соцзащиту, а не через работу), пособие по безработице, государственная адресная социальная помощь, пособие по уходу за инвалидом I группы или лицом старше 80 лет, выплаты ухаживающим в замещающих семьях, выплаты на близнецов и материальная помощь к школе.

Базовый счет не нужен тем получателям, которые получают выплаты через почту. К ним относятся инвалиды, пенсионеры, проживающие в сельской местности, граждане старше 70 лет, лица с ограниченной способностью к передвижению (функциональный класс 3 и выше), родители, ухаживающие за ребенком-инвалидом до 18 лет и получающие пособие по уходу, а также получатели пособий на детей через работу или учебу, лица без вида на жительство (иностранцы с разрешением на временное проживание) и получатели пособий на погребение.

Базовый счет - это бесплатный банковский счет в белорусских рублях, по которому не взимается плата за зачисление и снятие денежных средств, а также за оплату товаров и услуг через ЕРИП и другие базовые операции. Таким образом, государство предоставляет гражданам возможность получить базовый социальный стандарт бесплатного платежного обслуживания.