Власти Беларуси разрешили охоту на медведя.

"Уже завтра в Беларуси откроется охота на медведя. Это произойдет впервые в истории суверенной Беларуси. Открытие охоты на медведя связано с резким ростом его численности и с целью исключения конфликтных ситуаций между зверем и населением", - говорится в Telegram-канале Минлесхоза.

По данным ведомства, решение будет действовать с 1 июля по 31 декабря. Разрешается ружейная охота на медведя любого возраста. Охотиться можно в течение суток из засады, с подхода в присутствии руководителя охоты. К участию допускаются охотники, имеющие стаж не менее трех лет.

Отметим, что охоту на медведей разрешили впервые с 1991 года.