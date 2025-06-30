В Беларуси планируют ввести единый день для благоустройства - «чистый четверг»

В Беларуси чиновники анонсировали проведение «единых дней благоустройства» по всей Беларуси. Это следует из заявлений начальника минского городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александра Раковщика.

По его словам, в Минске уже действует понятие «чистый четверг». В этот день от субъектов хозяйствования требуют убирать закрепленные за ними территории, чтобы они выглядели одинаково аккуратно. Теперь подобный единый день уборки территорий предлагается ввести уже на уровне республики.

В самом Минске к организациям применяют требования не просто убирать городские территории, а именно благоустраивать их — устанавливать скамейки, разбивать цветники, пишет агентство «Минск-Новости».