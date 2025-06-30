В Беларуси законопроект об уголовной ответственности за беспилотники принят в первом чтении

На заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва принят в первом чтении «Об изменении кодексов по вопросам уголовной и административной ответственности».

Как сообщает Палата представителей, проектом закона предусмотрено внесение изменений в Уголовный кодекс Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях (КоАП) и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях (ПИКоАП).

Указом от 25 сентября 2023 г. № 297 «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов» установлен ряд запретов и ограничений в отношении действий с гражданскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

За нарушение требований указа № 297 проектом закона вводится административная ответственность.

При этом предусмотрено, что нарушение запрета на ввоз, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление гражданских БПЛА, установленного указом № 297 для граждан, может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность в случае совершения этих действий в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения.

Поскольку КоАП дополняется новыми статьями, предусмотрено внесение изменений также в ПИКоАП: определяются органы, должностные лица которых наделяются правом составлять протоколы об административных правонарушениях, а также органы, которые будут вправе рассматривать дела об административных правонарушениях.