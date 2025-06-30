Сербию охватил масштабный протест, студенты блокируют дороги

В Сербии студенты и население блокируют дороги и протестуют после масштабной демонстрации на площади Славия в Белграде, которая прошла в субботу, 28 июня. Об этом пишет Danas.

В воскресенье, 29 июня, сербские студенты и население начали блокаду в Белграде и других частях страны после крупного протеста 28 июня.

Утром 30 июня студенты в блокаде призвали к продолжению протестов.

Около 06:00 по местному времени население города Чачак, который расположен примерно в 140 км от Белграда, заблокировало два перекрестка автомобильными шинами, мотоциклами и сидя или стоя на дороге.

Общественные организации уже сообщают о первых арестах людей, которые могли участвовать в блокадах.

Как пишет портал N1, студенты из города Горни Милановац, которые находятся в блокаде, сообщили, что студент из этого города получил травмы на протесте, который состоялся в Белграде в субботу, когда на него напали полицейские.

Они оценили такое поведение полиции как неприемлемое и опасное, что это не защита правопорядка, а нападение на молодых, свободомыслящих людей, на право протестовать и думать иначе.

"Мы не будем молчать. Мы не будем бояться. Мы не остановимся", – заявили студенты, находящиеся в блокаде 30 июня.

Демонстрация на площади Славия в Белграде в субботу вечером стала последней в серии студенческих митингов и захватов зданий университетов, продолжающихся с ноября 2024 года и спровоцированных катастрофой на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад.

Протестующие выдвинули два требования: досрочные выборы и демонтаж проправительственного палаточного городка в центре Белграда возле здания парламента.

На следующий день президент Сербии Александар Вучич дал понять, что дальнейшие акции протеста против его власти вслед за столкновениями на многолюдном митинге в Белграде будут подавляться.