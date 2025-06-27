Последнее обновление: 27.06.2025 17:54

Минимальная зарплата в Германии вырастет в 2026 году до €13,90 в час

Минимальная зарплата в Германии вырастет в 2026 году до €13,90 в час, в 2027-м – до €14,60. Такое решение приняла Комиссия по минимальному размеру оплаты труда при правительстве ФРГ единогласно всеми представителями работодателей и работников, сообщила ее глава Кристиана Шенефельд.

Сейчас минимальная зарплата составляет €12,82.

Повышение МРОТ было одним из пунктов предвыборной программы СДПГ, входящей в нынешнюю правящую коалицию. Партия призывала поднять ее до €15. В коалиционном соглашении между ХДС/ХСС и СДПГ говорится, что этот уровень будет "достижим" в 2026 году.

Решение комиссии должно утвердить Федеральное министерство труда.



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