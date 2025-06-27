Парламент Грузии одобрил ужесточение миграционного законодательства

Контролируемый «Грузинской мечтой» парламент в четверг в третьем окончательном чтении принял пакет изменений, ужесточающих миграционную политику страны, сообщают местные СМИ.

Инициатором законопроекта выступило правительство Грузии, а автором – Министерство внутренних дел.

Поправки предусматривают упрощенную процедуру депортации нелегальных мигрантов, увеличение штрафов за нарушение правил пребывания в стране, а также сокращение сроков рассмотрения заявлений на предоставление убежища.

Согласно нормам, в уголовный и административный кодексы вводится новый вид наказания – выдворение иностранного гражданина с запретом на въезд в страну на определенный срок. Судебное разбирательство по вопросам вида на жительство или продления визы больше не будет приостанавливать процесс депортации.

Кроме того, власти внедряют ускоренную процедуру рассмотрения заявлений на убежище для тех, кто не подал соответствующий запрос в течение первого месяца после прибытия. Рассмотрение заявлений также будет возможно прямо на границе – без допуска заявителя в страну, если его въезд создаёт угрозу национальной безопасности.

В МВД заявили, что реформы приводят грузинское законодательство в соответствие с директивами Европейского парламента и Совета Европы. Ведомство подчеркивает, что новые правила направлены на борьбу с нелегальной миграцией и предотвращение злоупотреблений в сфере предоставления международной защиты.