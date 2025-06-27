Xiaomi за час получила 289 тысяч заказов на новый электромобиль YU7

Китайская технологическая компания Xiaomi получила 289 тысяч заказов на свой новый автомобиль – электрический кроссовер YU7 – за первый час продаж. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального директора компании Лей Цзюня.

Это в три раза больше, чем получила предыдущая модель Xiaomi SU7 при запуске в марте 2024 года.

Стоимость YU7 начинается от 253 500 юаней ($35 360), что на 4% дешевле, чем Tesla Model Y – самый популярный SUV в Китае. При этом кроссовер Xiaomi предлагает лучшие характеристики и производительность.

Автомобиль доступен в трех версиях: Standard, Pro, Max с запасом хода до 830 км и мощностью до 681 л.с.

Аналитики прогнозируют, что Tesla, которая и так теряет позиции на китайском рынке, придется реагировать снижением цен и другими финансовыми стимулами для покупателей.

После чрезвычайно успешного старта продаж YU7 акции Xiaomi временно подскочили на 8% до исторического максимума.

Это сделало генерального директора Xiaomi, Лей Цзюня, самым богатым человеком в Китае.