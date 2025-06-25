Испания открывает университеты для студентов, которым Трамп запретил въезд в США

Испания во вторник, 24 июня, заявила, что одобрила ускоренный доступ в свои университеты для иностранных студентов, которым администрация президента Дональда Трампа запретила въезд в США для обучения. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление Министерства миграции страны.

В испанском ведомстве заявили, что студенты, которые не могут завершить обучение в США из-за приостановки выдачи виз, смогут перевестись в Испанию.

Эти визы также позволят студентам работать на полставки.

Недавно писали, что федеральный судья запретил администрации американского президента Дональда Трампа отменить право Гарвардского университета принимать иностранных студентов, удовлетворив срочное ходатайство вуза о предотвращении "немедленного и непоправимого ущерба".

Также сообщалось, что такое решение Трампа затронуло и 23-летнюю бельгийскую принцессу Елизавету, которая должна унаследовать королевский престол. Она завершила первый год обучения в магистратуре Гарварда.