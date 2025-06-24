OpenAI отнимает у Microsoft клиентов, усиливая конкуренцию между партнерами

Весной прошлого года фармацевтическая компания Amgen объявила, что хочет внедрить Microsoft Copilot для 20 тысяч сотрудников — это стало важным доказательством веры в многомиллиардные инвестиции Microsoft в генеративный ИИ. Но уже через год Amgen переключилась на конкурирующий продукт — ChatGPT от OpenAI, пишет Bloomberg.

Такая ситуация осложняет отношения между Microsoft и OpenAI. Несмотря на то, что Microsoft является крупнейшим инвестором стартапа, она одновременно разрабатывает собственные модели и даже поддерживает конкурентов OpenAI. OpenAI, с другой стороны, активно расширяет платные сервисы для бизнеса и уже имеет 3 млн платных корпоративных пользователей — на 50% больше, чем несколько месяцев назад. Microsoft же утверждает, что Copilot обслуживает 70% компаний из списка Fortune 500, а количество платных пользователей выросло в три раза.

Сейчас обе компании фактически предлагают схожие решения — умных помощников для работы с текстами, анализа данных или создания отчетов. Но пользователи, которые знакомы с ChatGPT в повседневной жизни, соглашаются использовать его и в офисе. Microsoft стремится отличить Copilot за счет глубокой интеграции в собственные сервисы и многолетнего опыта работы с корпорациями. Однако даже эти преимущества не гарантируют лидерства.

Некоторые клиенты предпочитают Copilot из-за более низкой цены — $30 в месяц по сравнению с $60 за ChatGPT Enterprise. Но OpenAI уже разрабатывает гибкую модель ценообразования, которая привязана к объему использования, поэтому ее цена может оказаться конкурентоспособной.

На фоне этой конкуренции Microsoft сообщает о крупных сделках — как с Barclays, Accenture, так и с Volkswagen, где Copilot используют по 100 тысяч сотрудников. Однако для Microsoft важно привлечь еще больше пользователей, иначе рынок продолжит склоняться в сторону ChatGPT.

Так что конкуренция между Microsoft и OpenAI только набирает обороты. Только время покажет, кто из них победит.

К слову, недавно также появилась информация о том, что OpenAI хочет ослабить контроль Microsoft над своими AI-продуктами и вычислительными ресурсами, а также обеспечить согласие технологического гиганта на превращение организации в прибыльную компанию.