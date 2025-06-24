Минздрав Беларуси определился с графиком работы поликлиник и больниц в праздничные дни июля

Министерство здравоохранения рассказало, как будут работать поликлиники и больницы в госпраздник и выходные дни в июле.

Согласно информации, поликлиники, организации службы крови, санитарно-эпидемиологические организации, аптеки и организации медтехники будут работать следующим образом: 3 июля – по графику работы в государственный праздник; 4 июля – по графику работы в субботний день; 12 июля – по графику работы в рабочий день.

Больницы и республиканские научно-практические центры 3 июля работают по графику работы в государственный праздник; 4 июля — по графику работы в рабочий день и 12 июля — по графику работы в субботний день.