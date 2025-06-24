Последнее обновление: 24.06.2025 18:00

Центральные проспекты Минска и МКАД 25-27 июня будут перекрывать из-за мероприятий ЕАЭС

25-27 июня центральные проспекты Минска и МКАД будут перекрываться из-за мероприятий Евразийского экономического союза. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

«В связи с проведением общественно-политического мероприятия в период с 25 по 27 июня в центральной части столицы на отдельных участках проспекта Независимости, проспекта Победителей и МКАД будут вводится временные ограничения движения всех видов транспортных средств, включая общественный», - говорится в сообщении.

ГУВД Мингорисполкома просит граждан учитывать эту информацию при выборе маршрута и способа передвижения.

Как известно, 26-27 июня 2025 года в Минске пройдут заседание Высшего Евразийского экономического совета, IV Евразийский экономический форум и ряд сопутствующих им мероприятй.



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