Португалия удвоит срок проживания для натурализации иностранцев

В понедельник правительство меньшинства Португалии заявило, что удвоит до 10 лет срок, в течение которого большинство иностранцев должны легально проживать в стране, прежде чем подать заявку на получение гражданства. Об этом пишет Reuters.

Министр Антониу Лейтан Амару заявил, что будут ужесточены и другие иммиграционные правила, в частности те, которые касаются выдачи разрешений на проживание для семей легальных иммигрантов.

Кроме того, планируется ввести норму, которая предусматривает лишение гражданства натурализованных португальцев, совершивших тяжкие преступления.

В Португалии, население которой составляет около 10,5 миллиона человек, в последние годы наблюдается существенный рост иммиграции, и ужесточение требований для получения гражданства стало одной из главных тем избирательной кампании, в результате которой ультраправая партия Chega стала главной оппозиционной силой.

Решение еще не направлено в парламент, но ожидается, что оно будет одобрено при поддержке Chega.

"Мы существенно ужесточаем требования для получения гражданства, натурализации – в соответствии с направлениями, которые уже были заложены в правительственной программе", – сказал Лейтан Амару журналистам.

По его словам, подавляющее большинство иностранцев должны будут прожить в стране 10 лет, но для иммигрантов из португалоязычных стран, таких как Бразилия, Ангола или Мозамбик, срок составит 7 лет.

Согласно действующим правилам, кроме пятилетнего проживания в стране, иностранные граждане должны продемонстрировать достаточное знание португальского языка, не иметь приговоров сроком более трех лет лишения свободы и не представлять угрозы национальной безопасности.

Новое правительство меньшинства, сформированное правоцентристской коалицией "Демократический альянс" (AD) во главе с премьер-министром Луишем Монтенегру, приступило к работе в Португалии 18 июня.