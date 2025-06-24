В Норвегии намерены рассмотреть возможность ограничения биткоин-майнинга

Правительство Норвегии к осени рассмотрит возможность запрета на создание новых предприятий для майнинга криптовалют на энергоемких алгоритмах вроде Proof-of-Work (PoW).

По словам главы Министерства и цифровизации Карианны Тунг, эта деятельность «мало что дает местным сообществам в виде рабочих мест и доходов».

«Это энергия, которую мы могли бы использовать по-другому – в промышленности или для работы социально полезных дата-центров», - добавила чиновник.

Власти проведут широкое исследование сектора. Действующие предприятия обязаны зарегистрироваться к 1 июля.

Министр энергетики Терье Осланн сослался на дополнительную нагрузку, создаваемую майнингом на генерирующие мощности, сети и инфраструктуру.

«Запретив энергоемкую добычу криптовалют, мы можем высвободить землю, электроэнергию и сетевые мощности для других целей, которые вносят больший вклад в создание стоимости, рабочих мест и сокращение выбросов парниковых газов», - заявил он.

Согласно Hashrate Index, доля Норвегии в глобальном хешрейте биткоина составляет 1,63%. При этом страна считается перспективным регионом для добытчиков криптовалют благодаря дешевой электроэнергии и прохладному климату.

«Однако нормативно-правовая среда остается неопределенной, продолжаются дебаты о влиянии майнинга на окружающую среду и о том, как он вписывается в более широкие цели страны по переходу на энергоносители», - признали эксперты отраслевого издания.

Норвегия по размещенному хешрейту первой криптовалюты уступает не только признанным лидерам вроде США (36%), России (16%), Китая (14%), но даже ОАЭ (3,75%), и находится на уровне относительного «новичка» в индустрии — Эфиопии (1,5%).

В 2021 году власти Норвегии выразили готовность поддержать инициативу регуляторов Швеции о запрете PoW-майнинга на уровне ЕС. Чиновники ссылались на «неоправданные затраты электроэнергии».

В 2022 году парламент отклонил соответствующий законопроект, который внесли и поддержали левые партии.

В 2024 году возглавляемые Тунг и Осланном ведомства вернулись к идее прекращения майнинга в стране как нежелательной деятельности. Предлагаемый ими закон предполагал изучение и регулирование сферы.

На местном уровне претензии к предприятиям по добыче цифровых активов касались шума, производимого дата-центрами. В некоторых случаях жителям удавалось добиться их закрытия.