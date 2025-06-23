Силовики задержали в Минске топ-менеджеров трех крупных страховых компаний

Оперативниками 1-го управления ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов СПБТ "Алмаз" в столице задержаны минчане - топ-менеджеры трех крупных страховых компаний: два генеральных директора 47 и 62 лет, а также 65-летний мужчина, ранее занимавший аналогичную должность. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Утверждается, что фигуранты, вступив в противоправный сговор с представителями коммерческих структур, в июне текущего года за решение вопросов о продолжении делового сотрудничества получили взятки, по предварительным данным, исчисляемые десятками тысяч евро и долларов.

«В настоящее время определяется круг иных лиц, причастных к коррупционной схеме. Проводится проверка финансовой деятельности страховых фирм за последние годы», - информирует пресс-служба силовиков.

Следователями возбуждены уголовные дела за получение взятки в крупном размере. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.