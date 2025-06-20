В Греции после штрафа ЕС под следствием оказались два экс-министра

Дело в отношении бывших министров сельского хозяйства Греции Макиса Ворридиса и Лефтериса Авгенакиса было передано в греческий парламент после расследования Европейской прокуратуры (EPPO) относительно вероятного нецелевого использования средств ЕС на сельское хозяйство. Об этом сообщает Ekathimerini.

В ходе расследования были выявлены возможные нарушения в период с 2019 по 2024 год, связанные с декларациями о пастбищах, что, вероятно, способствовало мошенничеству. Хотя доказательства еще не оценены, греческое законодательство требует немедленной передачи дела в парламент, если к нему могут быть причастны министры.

EPPO заявила, что ее расследование сосредоточено на организованной сети мошенничества и коррупции, к которой причастны государственные служащие греческого агентства по вопросам сельскохозяйственных субсидий. Воридис отрицал любые правонарушения, утверждая, что его действия были законными.

Оппозиционные партии ПАСОК и СИРИЗА раскритиковали молчание правительства и предупредили об опасности затягивания парламентских процедур. ПАСОК призвала к полной прозрачности, чтобы избежать сроков давности, а СИРИЗА назвала частоту коррупционных скандалов при правлении партии "Новая демократия" "беспрецедентной в Европе" и потребовала от парламента соблюдения справедливости и правды.

Ранее Европейская комиссия приняла решение оштрафовать Грецию на 392,2 млн евро из-за системных нарушений в сфере управления сельскохозяйственными субсидиями ЕС в 2016-2023 годах.

В мае правительство Греции объявило о ликвидации агентства OPEKEPE – учреждения, ответственного за распределение аграрных субсидий и в центре коррупционного расследования.