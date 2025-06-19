Комитет госконтроля (КГК) Беларуси похвастался внедрением цифровых технологий в свою деятельность.

Как сообщил в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума первый заместитель председателя Комитета госконтроля Беларуси Дмитрий Баско, ведомство имеет доступ к самым передовым имеющимся в стране информационным системам и базам данных, аккумулирующим сведения, используемые контролерами при планировании и осуществлении контрольно-аналитической деятельности.

По его словам, на протяжении последних лет КГК также активно внедряет в работу собственные информационные ресурсы, включая современные инструменты обработки большого массива данных. Это – аналитические дашборды, алгоритмы финансового мониторинга, созданные на базе современных информационных платформ, различные иные системы визуализации, существенно повышающие прозрачность и качество аналитических выводов.

«Это позволяет нам довольно оперативно формировать оценку ситуации в той или иной отрасли экономики, видеть ее уязвимые места, фиксировать скрытые резервы повышения эффективности ее функционирования либо пресекать финансовые правонарушения. К примеру, только в рамках анализа сферы пассажирских перевозок, проведенного с использованием технологии Big Data, нами были зафиксированы миллионы рублей, недополучаемые государством, в том числе из-за несовершенства законодательства», – рассказал Дмитрий Баско, которого цитирует пресс-служба КГК.

Перспективное направление – использование нейросетевых технологий, включая как открытые, так и специализированные закрытые модели.

«При грамотном применении нейросетей можно в значительной степени автоматизировать множество процессов и сэкономить время на рутинных задачах. Однако вместе с большими возможностями имеются и определенные риски в этой сфере: потенциальные ошибки в работе моделей, вопросы безопасности данных, зависимость от качества обучающих выборок и необходимость постоянного контроля за корректностью выводов», - подчеркнул Дмитрий Баско.

Он добавил, что аудиторы будущего должны обладать не только финансовыми и юридическими знаниями, но и компетенциями в области анализа данных и работы с интеллектуальными системами.