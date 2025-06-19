Франция приобретет два разведывательных самолета у шведского производителя

Франция в среду подписала рамочное соглашение со шведской компанией Saab о приобретении двух самолетов дальнего радиолокационного слежения (AEW&C). Об этом говорится в пресс-релизе Saab.

Декларация между Saab и французским поставщиком услуг по техническому обслуживанию и модификации самолетов Sabena technics предусматривает модификацию самолетов GlobalEye AEW&C.

"Долгосрочное соглашение должно стать основой для будущего сотрудничества между компаниями и будет охватывать комплексные работы по модификации самолетов и сопутствующие услуги для GlobalEye", – добавил шведский производитель.

Декларация предусматривает опцион на приобретение еще двух самолетов, уточняется в сообщении.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон приветствовал заключенное соглашение, которое, по его словам, "укрепляет коллективную оборону НАТО".

"Сегодня Франция сообщила о намерении приобрести 4 самолета Global Eye. Это принесет пользу нашим странам и углубит взаимодействие. Мы также подписали дорожную карту по дальнейшему сотрудничеству в области обороны", – написал он на Х.

GlobalEye – это передовое многофункциональное решение Saab для раннего обнаружения и управления воздушным пространством, использующее бизнес-джеты Bombardier Global 6000/6500.