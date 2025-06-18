OpenAI получила от Пентагона контракт на $200 млн

Управление Минобороны США по цифровым технологиям и искусственному интеллекту заключило контракт с OpenAI на $200 млн.

Компания предоставит ведомству инструменты на базе ИИ.

Согласно заявлению, OpenAI разработает прототипы передовых ИИ-решений. Они предназначены для решения «критических задач национальной безопасности» как в военной, так и в корпоративной сферах.

Работы будут вестись преимущественно в Вашингтоне и его окрестностях. Предполагаемая дата завершения проекта — июль 2026 года.

Это не единственный крупный технологический контракт ведомства. ВВС США выделили $2,18 млрд компании Borsight на замену авионики в учебных самолетах T-6A и на тренажерах. Программа рассчитана до 2034 года.

ВМС США также делают ставку на инновации. Технологический институт Джорджии получил $14,1 млн на исследования в области квантовых сенсоров и радиоэлектронной борьбы.

Еще один контракт на $466,6 млн достался American Electronic Warfare Associates на разработки и испытания для интегрированного боевого пространства.