Компания Adobe выпустила приложение для создания видео и изображений на основе ИИ

Компания Adobe Inc. выпустила отдельное мобильное приложение Firefly для Android и iOS для создания и редактирования изображений на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Bloomberg.

Новое приложение предлагает такие функции, как генеративное заполнение, генеративное расширение, преобразование текста в изображение и видео в видео, преобразование изображения в видео.

Инструмент генеративного заполнения позволяет легко удалить ненужные элементы с фотографии или добавить к изображению что-то, чего там не было. Генеративное расширение использует искусственный интеллект для расширения фотографии, чтобы лучше соответствовать различным соотношениям сторон, что может быть полезно для постов в социальных сетях.

Генерируемые видеоролики длятся пять секунд.

Процесс создания текста напоминает аналогичные предложения от OpenAI Inc., Google Alphabet Inc. и Meta Platforms Inc.

Эти функции уже давно вплетены в пакет программного обеспечения для творчества Adobe, который включает в себя Photoshop и Lightroom, но специальное приложение Firefly выводит их на передний план и позволяет пользователям экспериментировать с инструментами искусственного интеллекта с более оптимизированным интерфейсом.

Контент, созданный с помощью приложения Firefly, синхронизируется с учетной записью пользователя Creative Cloud, что позволяет продолжить редактирование на компьютере.