Национальный авиаперевозчик «Белавиа» продолжит выполнять рейсы в Дубай на фоне новостей об отмене рейсов иностранными авиакомпаниями в ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Беларуси.

По словам, гендиректора «Белавиа» Игоря Чергинца, национальный авиаперевозчик намерен сохранить обязательства перед своими пассажирами.

«Мы делаем все возможное, чтобы запланированный отдых пассажиров состоялся и все благополучно, а главное – безопасно вернулись домой. Чтобы обеспечить выполнение рейсов, авиакомпания скорректировала маршрут из Минска в Дубай и обратно. Самолеты «Белавиа» летают в обход территорий, потенциально опасных для гражданской авиации. Воздушные суда делают техническую остановку в Ташкенте (Узбекистан) для дозаправки», - сказал Чергинец.

Он признал, что корректировка маршрута повлекла за собой увеличение полетного времени. Несмотря на то, что данное решение сопряжено с финансовыми потерями для авиакомпании, оно не отразится на стоимости билетов, подчеркнули в Белавиа.

Рейс Минск-Дубай-Минск выполняется на самолетах «Боинг 737-800». Время в пути с учетом дозаправки в среднем составит 9 часов 30 минут.