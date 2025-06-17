Последнее обновление: 17.06.2025 14:27

Рост реальных доходов населения Беларуси в январе-апреле замедлился до 10,8%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-апреле 2025 г. составили 110,8% к уровню января-апреля 2024 г.

Как сообщает Белстат, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,9%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,3%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,5%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,3%.

Отметим, что рост реальных располагаемых денежных доходов населения замедляется третий месяц подряд на фоне ускорения инфляции. Для сравнения: в январе рост составлял 13,8%, январе-феврале - 12,5%, январе-марте - 12%.

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