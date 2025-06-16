Последнее обновление: 16.06.2025 17:58

В Минске до конца года планируется сдать в эксплуатацию четыре поликлиники

В Минске до конца года планируется сдать в эксплуатацию четыре поликлиники. Об этом сообщила директор предприятия «УКС Мингорисполкома» Анжела Бобарико.

По ее словам, новые объекты здравоохранения разместятся в микрорайонах Лошица, «Минск-Мир» и в поселке Восточном.

«В новостройках завершается чистовая отделка, туда поставляется оборудование», - сказала чиновник.

Продолжается также реконструкция корпусов 6-й городской клинической больницы. Кроме того, на Долгиновском тракте возводится новое здание инфекционной больницы.

«Продолжается строительство школы в «Минск-Мире», реконструируется здание школы №4 по улице Красноармейской. Работы планируется завершить к сентябрю. Завершаются отделочные работы в Центре технического творчества детей и молодежи, который разместится на месте бывшего автовокзала «Восточный», - рассказала Анжела Бобарико.

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