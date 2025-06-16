Притоки в криптофонды за неделю достигли $1,9 млрд

Криптовалютные инвестпродукты под управлением компаний вроде BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares и 21Share зафиксировали приток средств на $1,9 млрд. Об этом сообщается в отчете CoinShares.

«Несмотря на геополитические риски, оказывавшие давление на рисковые инструменты на прошлой неделе, цифровые активы сохранили устойчивость и, как и золото, зафиксировали приток средств», - написал в понедельник глава отдела исследований компании Джеймс Баттерфилл.

По итогам девятинедельного чистого притока в глобальные криптофонды суммарно поступило $12,9 млрд, показатель с начала года — $13,2 млрд. AUM этих структур составил $179 млрд.

Инвестиционные продукты на базе первой криптовалюты продемонстрировали уверенное восстановление — +$1,3 млрд за семь дней после двух недель небольших оттоков.

Общий объем активов под управлением достиг $156,7 млрд. Основной вклад в этот показатель внесли американские спотовые ETF.

Продукты на основе короткой позиции по биткоину зафиксировали небольшой отток — на $3,7 млн.

За последнюю неделю чистый приток средств в Ethereum-ETF составил $585 млн — лучший показатель с февраля.

Фонды на базе эфира также сохранили положительную динамику, зафиксировав чистый приток в $585 млн по итогам недели. $528,2 млн из этой суммы пришлись на американские Ethereum-ETF. Однако в пятницу завершилась рекордная 19-дневная серия притоков — AUM биржевых фондов снизился на $2,18 млн.

Инвестиционные продукты на базе XRP от Ripple зафиксировали первый за три недели чистый приток — +$11,8 млн. Фонды на основе Sui привлекли $3,5 млн.

«В региональном контексте настроения инвесторов в целом позитивные. Лидируют США с притоком на $1,9 млрд, за ними следуют Швейцария, Германия и Канада с притоками в $20,7 млн, $39,2 млн и $12,1 млн соответственно. В противовес этому, Гонконг и Бразилия столкнулись с оттоками на $56,8 млн и $8,5 млн», - отметил Баттерфилл.

За последнюю неделю биткоин незначительно подешевел — на 0,9%, а Ethereum вырос на 3,6%, согласно CoinGecko.

«Рынок демонстрирует устойчивость несмотря на геополитические риски, что внушает оптимизм, особенно учитывая возвращение розничных инвесторов и алгоритмических трейдеров, - отметил в разговоре с The Block ведущий аналитик BRN Валентин Фурнье.

Однако он предупредил, что отсутствие ясности по снижению ставки [ФРС] и снижение институционального интереса к Ethereum могут указывать на «возможную волатильность на пути к историческим максимумам».

Напомним, старший биржевой аналитик Bloomberg Эрик Балчунас спрогнозировал «лето альткоин-ETF».