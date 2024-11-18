Итоги выборов в США простимулировали приток $2,2 млрд в криптофонды

С 10 по 16 ноября в криптовалютные инвестфонды поступило $2,19 млрд после $1,98 млрд неделей ранее, согласно CoinShares.

В первой половине недели приток составил $3 млрд. Последующая фиксация прибыли после выхода биткоина на ATH привела к оттоку в $866 млн, пояснили специалисты.

Продолжение позитивной динамики эксперты связали с более мягкой денежно-кредитной политики и победой Республиканской партии на выборах в США.

Приток с начала года увеличился до нового рекорда в $33,5 млрд.

Объем активов под управлением (AUM) также обновил исторический максимум ($138 млрд). По итогам недели показатель опустился до $135,9 млрд.

В биткоин-инструменты поступило $1,48 млрд после $1,8 млрд неделей ранее.

В структуры, которые позволяют открывать шорт по цифровому золоту, клиенты направили $48,5 млн (в предыдущий отчетный период вывели $2,7 млн).

В Ethereum-фондах позитивная тенденция заметно усилилась — приток подскочил с $157 млн неделей ранее до $646 млн (5% от AUM). В качестве фактора роста аналитики назвали заявления разработчика Джастина Дрейка касательно модернизации уровня консенсуса сети.

Среди прочих альткоинов выделились продукты на базе Solana ($23,9 млн), XRP ($4,3 млн) и Cardano ($3,4 млн).