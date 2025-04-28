Криптофонды зафиксировали третий по величине недельный приток

C 19 по 25 апреля чистые поступления в криптовалютные инвестфонды достигли $3,4 млрд — третий рекордный показатель за всю историю. Об этом говорится в отчете CoinShares.

Эта неделя также стала самой крупной по притокам с декабря 2024 года. В предыдущий отчетный период динамика прервала негативную серию, прибавив относительно незначительные $6 млн.

Общий объем активов под управлением криптофондов достиг $132 млрд.

Основными бенефициарами поступлений стали инвестиционные продукты на базе цифрового золота, которые привлекли $3,18 млрд.

«<...> опасения по поводу влияния тарифов на корпоративные доходы и резкое ослабление доллара США являются причинами обращения инвесторов к криптоактивам, которые рассматриваются как новая безопасная гавань», - отметили в CoinShares.

В инструменты на основе Ethereum инвесторы вложили $183 млн, в XRP добавили $31,6 млн, а в Sui — $20,7 млн.

Единственным активом, который продемонстрировал оттоки, стала Solana — клиенты вывели из соответствующих фондов $5,7 млн.

В сегменте американских спотовых BTC-ETF зафиксирован недельный приток в размере $3,06 млрд.