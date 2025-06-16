В пункте пропуска «Бенякони» менять асфальт будут до 20 июня

В пункте пропуска «Бенякони» на белорусско-литовской границе продолжаются ремонтные работы. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК) Беларуси.

Согласно информации, сегодня началась укладка асфальтобетонного покрытия, которая продлится по 20 июня.

«Проведение ремонтных работ может сказаться на затруднении движения следующих через данный пункт пропуска транспортных средств», - предупреждает ГТК.

Ведомство просит учитывать эту информацию при планировании пересечения белорусско-литовской границы.